Mondiale 2026, l'Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale: sfiderà la Spagna

ATLANTA - L'Argentina è la seconda finalista del Mondiale 2026. La squadra di Lionel Scaloni ha battuto l'Inghilterra, ribaltando il risultato negli ultimi minuti di gara.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, l'Inghilterra era passata in vantaggio al 55' con Anthony Gordon. L'Argentina ha poi aumentato la pressione, colpendo anche due pali con Mac Allister, fino a trovare il pareggio all'85' con Enzo Fernández. In pieno recupero, al 92', Lautaro Martínez ha firmato il gol decisivo su assist di Lionel Messi, regalando alla Selección la seconda finale mondiale consecutiva.

La finale si giocherà domenica 19 luglio e vedrà di fronte Spagna e Argentina, in una sfida tra la nazionale campione in carica e quella che ha eliminato la Francia nell'altra semifinale. L'Inghilterra affronterà invece la Francia nella finale per il terzo posto.