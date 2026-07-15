Caso Roggero, definitiva la condanna: 14 anni e 9 mesi al gioielliere di Grinzane Cavour

Cuneo - È diventata definitiva la condanna aper, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) processato per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto al suo negozio avvenuto il

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza emessa nel dicembre 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva già ridotto la pena rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado dal Tribunale di Asti.

Secondo quanto ricostruito nel processo, i rapinatori Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli e Alessandro Modica avevano tentato una rapina nella gioielleria. Dopo la fuga dei tre, Roggero li inseguì all'esterno del negozio e sparò diversi colpi con la propria pistola contro la loro auto. Mazzarino e Spinelli morirono, mentre Modica rimase ferito e venne successivamente arrestato.

I giudici hanno escluso la legittima difesa, anche nella forma putativa, ritenendo che al momento degli spari il pericolo fosse ormai cessato. Nelle motivazioni della sentenza d'appello era stato evidenziato che "l'azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa", motivo per cui la reazione dell'imputato non è stata ritenuta giustificata.

Dopo la lettura della sentenza, i legali del gioielliere hanno annunciato che il loro assistito, oggi 72enne, si costituirà immediatamente, senza attendere ulteriori adempimenti.

La difesa ha espresso forte delusione per la decisione della Cassazione. "Siamo assolutamente sorpresi ed estremamente delusi. Ritenevamo che ci fossero buone speranze di ottenere una sentenza favorevole", hanno dichiarato gli avvocati, aggiungendo che, dopo aver letto le motivazioni, valuteranno un eventuale ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.