Mbappé e Dembélé trascinano la Francia: i Bleus volano in semifinale al Mondiale

PIERO CHIMENTI - La Francia conquista la semifinale mondiale superando il Marocco con il risultato di 2-0 al termine di una sfida intensa e combattuta. I Bleus hanno avuto la meglio nei quarti di finale grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, al termine di una partita in cui la formazione francese ha saputo gestire i momenti decisivi.Nel primo tempo la Francia ha avuto una grande occasione per sbloccare il match. L’arbitro ha assegnato un calcio di rigore per l’atterramento in area di Mbappé da parte di Mazraoui. Dal dischetto si è presentato lo stesso attaccante francese, ma il portiere marocchino Bono è stato protagonista di un grande intervento, neutralizzando la conclusione e mantenendo il risultato sullo 0-0.I Bleus hanno continuato a spingere, costruendo diverse opportunità e imponendo il proprio ritmo, ma il primo tempo si è chiuso senza reti.Nella ripresa la Francia ha trovato il vantaggio al 60’ proprio con Mbappé. L’attaccante ha lasciato partire una splendida conclusione a giro che si è infilata all’incrocio dei pali, firmando una rete di grande qualità.Il raddoppio è arrivato al 66’ con Dembélé, autore di una conclusione rasoterra precisa che ha chiuso definitivamente la partita.Il 2-0 finale permette alla Francia di qualificarsi per la semifinale del Mondiale. I Bleus attendono ora di conoscere l’avversaria che uscirà dalla sfida tra Spagna e Belgio.