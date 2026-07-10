Tensione tra Usa e Iran, Israele avverte Washington: “Teheran avrebbe un piano per colpire Trump”

La tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele resta altissima dopo gli ultimi sviluppi militari e diplomatici nel Golfo. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicherebbero un nuovo piano iraniano per assassinare il presidente americano Donald Trump.Le informazioni sarebbero state trasmesse alle autorità statunitensi nell’ambito del costante scambio di intelligence tra i due Paesi. Al momento non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sul presunto piano né sono arrivate conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane.Nel frattempo resta critica la situazione nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto energetico. Dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, il traffico marittimo risulta quasi completamente fermo, mentre la tregua appare sempre più fragile e appesa a un filo.Secondo quanto riferito da Axios, Trump avrebbe avuto un colloquio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per “coordinare le prossime mosse” e valutare gli sviluppi della crisi.Le ripercussioni si fanno sentire anche sui mercati internazionali. Il prezzo del gas ha superato la soglia dei 50 euro, mentre il petrolio continua a registrare forti oscillazioni legate ai timori di un possibile allargamento del conflitto e alle conseguenze sul commercio energetico globale.La comunità internazionale osserva con attenzione l’evoluzione della crisi, mentre cresce il timore che un nuovo deterioramento dei rapporti tra Washington e Teheran possa avere conseguenze non solo regionali, ma anche economiche a livello mondiale.