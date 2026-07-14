Lions Club Ceglie Messapica, Anna Turrisi alla guida del nuovo anno sociale: «Servire la comunità con piccoli gesti che diventano grandi azioni»

La nuova presidente presenta il programma 2026/2027: sostegno alle famiglie, prevenzione sanitaria, giovani e inclusione tra le priorità del sodalizio.

Un anno sociale all'insegna della solidarietà, della prevenzione e dell'attenzione verso le persone più fragili. Con il tradizionale passaggio delle consegne, il Lions Club Ceglie Messapica Terra dei Messapi ha affidato la presidenza alla dottoressa Anna Turrisi, che guiderà il sodalizio nel corso dell'anno lionistico 2026/2027, succedendo a Rocco Urso.

Professionista sanitaria con una lunga esperienza maturata negli ospedali e nei servizi di emergenza, laureata in Scienze Infermieristiche e in Psicologia e attualmente in servizio presso l'ASL di Grottaglie, Anna Turrisi porta alla guida del club una consolidata sensibilità verso il mondo del volontariato e dell'assistenza sociale.

L'insediamento è avvenuto nel corso di una cerimonia che ha riunito autorità civili, rappresentanti del Lions e numerosi soci, occasione durante la quale la neo presidente ha illustrato il percorso che accompagnerà il club nei prossimi dodici mesi.

Tra gli obiettivi prioritari figurano iniziative dedicate alle famiglie in difficoltà, con particolare attenzione agli studenti che vivono situazioni di disagio economico durante il percorso scolastico. Il Lions Club intende infatti rafforzare il proprio impegno attraverso service di beneficenza, interventi di sostegno concreto e progetti capaci di rispondere ai bisogni emergenti del territorio.

Accanto all'attività solidale, ampio spazio sarà riservato alla prevenzione sanitaria, con campagne di screening rivolte alla popolazione, e ad azioni dedicate agli anziani, ai giovani e alle persone economicamente più fragili. Il programma prevede inoltre l'assegnazione di borse di studio, iniziative per la promozione dei diritti umani e momenti dedicati alla valorizzazione delle donne che si sono distinte per il proprio contributo alla crescita della comunità.

Il nuovo anno lionistico conferma così la volontà del club di rafforzare il proprio ruolo sociale, trasformando il servizio in uno strumento concreto di vicinanza ai cittadini e di collaborazione con il territorio.

A sintetizzare la filosofia del mandato è il motto scelto dalla presidente Anna Turrisi:

«Da un piccolo gesto, una grande azione.»

Una frase che rappresenta la volontà di dare valore anche ai gesti più semplici, nella convinzione che siano proprio questi a generare cambiamenti significativi all'interno della comunità.

Con la nuova presidenza, il Lions Club Ceglie Messapica Terra dei Messapi si prepara quindi ad affrontare un anno ricco di iniziative, confermando la propria missione di servizio e il proprio impegno nel promuovere inclusione, solidarietà e partecipazione civica.

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Anna Turrisi è la nuova presidente del Lions Club Ceglie Messapica Terra dei Messapi

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Il Lions Club Ceglie Messapica Terra dei Messapi apre il nuovo anno sociale con Anna Turrisi presidente. Al centro solidarietà, prevenzione, giovani e sostegno alle famiglie.

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