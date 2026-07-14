Paura a Cremona: 11enne trovato chiuso in auto sotto il sole, salvato dalla Polizia

Cremona - Momenti di grande paura lunedì a Cremona, dove un bambino di 11 anni è stato trovato chiuso all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole, con temperature che superavano i 35 gradi. A lanciare l’allarme è stato un cliente di un supermercato che, dopo aver terminato la spesa, si è accorto della presenza del ragazzino all’interno del veicolo mentre chiedeva aiuto.L’uomo ha immediatamente contattato la Polizia e sul posto sono intervenuti gli agenti di due Volanti della Questura di Cremona. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il giovane in evidente difficoltà respiratoria, dopo essere rimasto bloccato nell’abitacolo per circa quaranta minuti.Gli agenti hanno cercato di tranquillizzare il bambino e, collaborando con lui, sono riusciti a farlo uscire dall’auto passando dal portellone posteriore del bagagliaio. Il ragazzino è stato poi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona, dove è rimasto sotto osservazione per circa due ore.Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e, fortunatamente, non destano preoccupazione.Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la madre del bambino si sarebbe allontanata dal parcheggio insieme all’altro figlio, spiegando successivamente di aver perso la cognizione del tempo. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà.L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla permanenza dei bambini all’interno delle automobili durante le giornate di forte caldo: anche pochi minuti possono trasformare un veicolo chiuso sotto il sole in un ambiente estremamente pericoloso.