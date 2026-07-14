Maxi blitz contro la ’ndrangheta a Reggio Calabria: 79 misure cautelari, 500 uomini in azione

Reggio Calabria - Maxi operazione antimafia all’alba del 14 luglio in Calabria, dove Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 79 persone ritenute coinvolte, a vario titolo, in attività riconducibili alla criminalità organizzata.

L’operazione ha visto impegnati circa 500 uomini delle forze dell’ordine ed è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

Le indagini hanno riguardato alcune delle più storiche cosche della ’ndrangheta reggina, tra cui i clan De Stefano, Tegano e Condello, oltre ad altre articolazioni criminali attive nel territorio e dedite, secondo l’accusa, anche al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

73 arresti in carcere e 6 ai domiciliari

Dei 79 destinatari dei provvedimenti cautelari, 73 sono stati condotti in carcere mentre per altri 6 è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Le persone coinvolte sono indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico illecito di droga, estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, rapina e altri reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare le attività della ’ndrangheta.

Gli interessi economici delle cosche

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investigatori avrebbero ricostruito gli interessi economici delle organizzazioni criminali, con particolare riferimento al traffico di stupefacenti e alle attività estorsive ai danni di commercianti e imprenditori.

L’inchiesta avrebbe permesso di delineare il controllo esercitato dalle cosche su diversi settori del territorio reggino, evidenziando ancora una volta la capacità della ’ndrangheta di mantenere strutture organizzate e radicate.

L’operazione rappresenta uno dei più importanti interventi recenti contro la criminalità organizzata calabrese e punta a colpire uomini, patrimoni e attività ritenute funzionali agli interessi dei clan.