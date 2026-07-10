Caldo africano, 3BMeteo: in arrivo una nuova ondata con picchi fino a 40 gradi

BERGAMO – Dopo una breve pausa nel fine settimana, l’Italia si prepara a fare nuovamente i conti con il caldo africano. Secondo le previsioni di 3BMeteo, dalla prossima settimana l’anticiclone subtropicale tornerà a rafforzarsi, portando temperature estreme su gran parte del Paese, con punte che potranno superare i 40 gradi nelle regioni del Sud e nelle Isole maggiori.Weekend con qualche temporale, poi torna l’anticiclonePrima della nuova impennata delle temperature è atteso un temporaneo indebolimento dell’alta pressione.«Nel weekend ci sarà un parziale cedimento dell’anticiclone subtropicale, con la possibilità di temporali anche forti sabato al Nord e domenica lungo l’Appennino e sul versante adriatico», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo. I fenomeni potranno essere localmente intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.La tregua, tuttavia, sarà di breve durata.Da metà settimana temperature fino a 43 gradiGià da lunedì l’anticiclone africano tornerà a espandersi sull’Italia, ma sarà soprattutto da mercoledì 15 luglio che il caldo raggiungerà la massima intensità.Secondo gli esperti, sono possibili temperature comprese tra 38 e 41 gradi al Sud, fino a 42-43 gradi in Sardegna e Sicilia e tra 37 e 40 gradi nelle aree interne del Centro. Al Nord i valori saranno leggermente inferiori, ma l’umidità renderà il caldo particolarmente afoso.Anche lungo le coste le temperature saranno meno elevate rispetto all’entroterra, ma l’elevato tasso di umidità aumenterà sensibilmente il disagio fisico.Tornano le notti tropicaliCon il rafforzamento dell’anticiclone sono attese anche le cosiddette notti tropicali, durante le quali le temperature minime potrebbero non scendere sotto i 24-25 gradi, soprattutto nei centri urbani e lungo le coste.Nelle grandi città, anche in tarda serata, il termometro potrebbe restare vicino ai 30 gradi, aggravando il disagio dovuto al caldo.Secondo i meteorologi, il problema non sarà soltanto rappresentato dai picchi massimi, ma dalla lunga permanenza di temperature superiori ai 33-34 gradi durante l’intero arco della giornata.Europa occidentale nella morsa del caldoL’ondata di calore si inserisce in un’estate che continua a far registrare temperature eccezionali in gran parte dell’Europa occidentale.Dopo i 44-45 gradi raggiunti in Francia e i 42-43 gradi registrati in Spagna, anche Germania, Polonia e Repubblica Ceca hanno toccato valori superiori ai 40 gradi, mentre nel Regno Unito si sono raggiunti i 38 gradi.Secondo gli esperti di 3BMeteo, alla base di questa situazione vi è una configurazione atmosferica caratterizzata dal cosiddetto Omega Blocking, che mantiene l’anticiclone bloccato sull’Europa centro-occidentale, favorendo il continuo afflusso di masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa.A questo si aggiunge il cambiamento climatico, che rende le masse d’aria subtropicali mediamente più calde rispetto al passato, aumentando frequenza e intensità delle ondate di calore.