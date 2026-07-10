Milano, Antonio Vandoni e Ileana Falcone festeggiano le nozze con il mondo della musica e dello spettacolo

Dopo il matrimonio sulla spiaggia di Vasto, il direttore artistico di Radio Italia e l'ufficio stampa musicale hanno riunito a Milano artisti, volti della televisione e imprenditori per un esclusivo ricevimento al Philipp's

Dopo il romantico matrimonio celebrato il 3 giugno 2026 sulla spiaggia di Vasto, Antonio Vandoni, storico direttore artistico di Radio Italia, e Ileana Falcone, affermata ufficio stampa musicale, hanno scelto di condividere la loro gioia anche con amici e colleghi del capoluogo lombardo, organizzando un esclusivo ricevimento al Philipp's di Milano.

Una seconda festa, diversa dalla cerimonia abruzzese ma altrettanto ricca di emozioni, che ha riunito numerosi protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo, della televisione e dell'imprenditoria, trasformando la serata in un autentico incontro tra amici.

Un ricevimento curato in ogni dettaglio

L'organizzazione dell'evento è stata affidata a Micaela Lauri, event stylist e cofondatrice di Lauri Food and Flowers, che insieme agli allestimenti floreali firmati Frida's ha creato un'atmosfera elegante e raffinata.

L'immagine degli sposi è stata seguita dalla stylist Ambra Pierantoni. Per l'occasione Antonio Vandoni ha indossato un abito John Richmond, mentre Ileana Falcone ha stupito gli invitati con tre diversi cambi d'abito: due creazioni Sposae e un modello Veni Infantino, completati da scarpe Luciano Barachini e Solo Soprani e gioielli Valentina Davino.

Una parata di artisti e protagonisti dello spettacolo

A festeggiare gli sposi è arrivato un vero e proprio parterre di ospiti appartenenti al panorama musicale e televisivo italiano.

Tra i presenti figuravano Irama, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Giusy Ferreri, Michele Bravi, Dolcenera, Francesco Sarcina, Bianca Atzei, Pierdavide Carone, Virginio, Luca Dirisio, Paolo Vallesi, Cioffi, Alberto Fortis, Francesco Facchinetti, Daniele Battaglia, Riki, Laura Bono, Federica Camba, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Fabio Perversi dei Matia Bazar, Scintilla, Stefano Tacconi, Ernst Knam, Roberto Cenci, Chiara Squaglia, Arianna Bergamaschi, Emanuela Tittocchia, Francesco Cicchella, Vanessa Grey, Gianluca Mech, Giacomo Urtis e numerosi altri ospiti del mondo dello spettacolo.

Presenti anche Patrizia Falcone, content creator e sorella della sposa, e Fabio Falcone, avvocato e cantante.

Sapori, profumi e tradizione

Grande attenzione è stata dedicata anche all'esperienza gastronomica e sensoriale.

Gli ambienti del Philipp's sono stati arricchiti dalle fragranze di Laboratorio Olfattivo, autore anche del tableau de mariage, e dalle profumazioni di Yankee Candle.

Molto apprezzato il corner della Bocconotteria, dove sono stati preparati e decorati dal vivo i tradizionali bocconotti abruzzesi a forma di cuore, omaggio alle origini vastesi della sposa.

Successo anche per le degustazioni proposte da Formaggi Carioni, Vini Fantini e Caffo, che nella sala Sakura del The Plein ha allestito uno spazio dedicato ad amari, liquori, grappe e birre.

La musica protagonista fino al taglio della torta

Tra i momenti più emozionanti della serata il taglio della scenografica torta nuziale e dei raffinati macarons, realizzati dal maestro pasticcere Ernst Knam.

La colonna sonora del ricevimento è stata affidata ai Major Mates di Raffaele Maira, che hanno accompagnato la festa insieme alle numerose esibizioni improvvisate dagli artisti presenti, saliti sul palco per celebrare gli sposi in un clima di grande amicizia.

Le fotografie dell'evento sono state realizzate da Fashionstudio.

Diciotto anni d'amore celebrati due volte

Con il ricevimento milanese, Antonio Vandoni e Ileana Falcone hanno voluto condividere con amici e colleghi la felicità per un'unione che dura da diciotto anni, suggellando una storia d'amore accompagnata dalla musica, dall'affetto delle persone più care e da una festa che ha riunito alcune delle personalità più note del panorama artistico italiano.