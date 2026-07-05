Formula 1, trionfo Ferrari a Silverstone: Leclerc torna al successo davanti a Russell e Hamilton

Silverstone - La Ferrari torna a vincere nel Gran Premio di Gran Bretagna grazie a Charles Leclerc, che conquista a Silverstone la sua prima vittoria stagionale. Il monegasco interrompe un digiuno che durava dal 20 ottobre 2024, quando si era imposto nel Gran Premio degli Stati Uniti.

Alle sue spalle ha chiuso la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team di George Russell, mentre il terzo gradino del podio è andato all'altra Ferrari di Lewis Hamilton.

Giornata difficile invece per il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, soltanto sedicesimo al traguardo dopo un problema tecnico che ha compromesso la sua gara. Il risultato consente ai principali inseguitori di ridurre il distacco in classifica.

La corsa si è conclusa dietro la Safety Car dopo l'incidente che ha coinvolto la Red Bull di Max Verstappen nelle fasi finali.

La gara

Allo spegnimento dei semafori, Leclerc è partito alla perfezione, superando subito Antonelli e prendendo il comando della gara. Il giovane pilota italiano ha provato a rimanere in scia del ferrarista, ma è stato rallentato da un inconveniente tecnico che lo ha fatto scivolare nelle retrovie.

Hamilton ha mantenuto a lungo la seconda posizione davanti a Lando Norris, ma l'ingresso della Safety Car negli ultimi giri ha cambiato gli equilibri. La strategia Ferrari ha finito per favorire Russell, che è riuscito a conquistare il secondo posto sia nella gara sia nella classifica iridata.

Hamilton ha concluso terzo, nonostante una penalità di cinque secondi scontata nel corso del Gran Premio e una successiva investigazione da parte dei commissari.

Un successo storico per il Cavallino

Per Leclerc si tratta della nona vittoria in carriera e della prima conquistata sul circuito di Silverstone. Il pilota del Cavallino eguaglia così il numero di successi ottenuti da Rubens Barrichello con la Ferrari e interrompe una striscia di 623 giorni senza vittorie.

Per la Scuderia di Maranello è invece la prima doppia presenza sul podio dal Gran Premio di Abu Dhabi 2024 e la prima a Silverstone dal 2018. Inoltre, il Cavallino conquista la sua 19ª vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna, confermandosi il team più vincente nella storia della gara britannica, oltre a festeggiare il 16° successo assoluto sul circuito di Silverstone.