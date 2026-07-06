Firenze, lavori a Ponte al Pino: fino a 3 ore di ritardo sui treni tra deviazioni e bus sostitutivi

Firenze - Sono iniziati alle 23 di domenica 5 luglio i lavori della prima fase di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, intervento che comporterà modifiche rilevanti alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze fino alle 4 di venerdì 10 luglio.

Si tratta di un cantiere necessario per la sostituzione di una struttura ferroviaria di circa 140 anni, con effetti significativi sui collegamenti nazionali e regionali che attraversano il capoluogo toscano.

Impatti sulla circolazione ferroviaria

I treni ad alta velocità e intercity che attraversano Firenze stanno subendo deviazioni sulla direttrice tirrenica, con un aumento dei tempi di percorrenza che può arrivare fino a 180 minuti, in particolare sulle relazioni Roma–Milano.

Anche i servizi di Italo e quelli del gruppo FS registrano cancellazioni, variazioni di orario e modifiche di fermata su diverse tratte nazionali.

Gestione dei passeggeri e bus sostitutivi

Per limitare i disagi, è stato attivato un sistema di navette e bus sostitutivi tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con instradamento dei passeggeri verso il trasporto su gomma e la tramvia.

Alla stazione di Campo di Marte il personale ferroviario, insieme alla protezione civile, sta assistendo i viaggiatori nell’orientamento tra i diversi collegamenti alternativi.

Interventi e dichiarazioni

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha definito l’intervento un’“emergenza nazionale”, sottolineando però la necessità dei lavori per ragioni di sicurezza e invitando, dove possibile, al ricorso allo smart working.

Situazione a Milano Centrale

Non collegato ai lavori di Firenze, si registra anche un guasto tecnico nella stazione di Milano Centrale, che sta causando ritardi fino a un’ora e alcune soppressioni. I tecnici sono al lavoro per il ripristino della circolazione regolare.