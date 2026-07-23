Domani a Locorotondo il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: attesa per gli ospiti vip

È tutto pronto a Locorotondo per il matrimonio di, portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, con la compaesana, madre del loro figlio Leo. La cerimonia è in programma domani alle, mentre il ricevimento si terrà nella, sul litorale di Fasano.

Le celebrazioni prenderanno il via già questa sera con un party prematrimoniale riservato a circa 250 invitati, tra street food, giostre e momenti di intrattenimento. Massimo riserbo sulla lista degli ospiti, ma tra i nomi più accreditati figurano alcuni protagonisti del calcio internazionale, tra cui Erling Haaland, Sandro Tonali e Nicolò Barella, oltre al cantante Geolier. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche Lionel Messi, mentre resta da verificare l'eventuale presenza dell'allenatore del Manchester City Pep Guardiola.

L'evento richiederà particolare attenzione anche sul fronte della sicurezza e della viabilità. Il Comune di Locorotondo ha infatti predisposto un'ordinanza con modifiche alla circolazione nelle aree circostanti la chiesa di San Giorgio Martire, in vista dell'arrivo degli invitati e della cerimonia.

L'organizzazione del matrimonio è stata affidata alla wedding planner Valentina Carella, già impegnata nella realizzazione di eventi nuziali per personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Dopo aver valutato diverse location, la coppia avrebbe scelto Locorotondo anche per la vicinanza tra il luogo della cerimonia e la masseria scelta per il ricevimento.

Il matrimonio di Donnarumma ed Elefante si prepara così a trasformare per un giorno Locorotondo in una delle capitali pugliesi del gossip e del calcio internazionale, con l'attesa per l'arrivo di numerosi ospiti illustri e l'attenzione puntata sulla presenza, ancora tutta da confermare, di alcune delle più note stelle del panorama sportivo mondiale.