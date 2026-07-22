Ucciso a coltellate dopo essere stato investito: 19enne muore in strada a Bari Sardo, assassino in fuga

Cagliari - Tragedia nella notte a, in Ogliastra, dove un ragazzo di 19 anni,, è stato ucciso a coltellate mentre si trovava in strada insieme a una ragazza. L'aggressore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe il conducente di un'auto che avrebbe investito i due giovani per poi scendere dalla vettura e colpire ripetutamente il 19enne con un coltello.

Per Simone Concas non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto anche con l'elicottero dell'Areus, hanno tentato di salvargli la vita, ma il giovane è morto a causa delle gravi ferite riportate.

La ragazza che era con lui è rimasta ferita nell'investimento e ha riportato gravi traumi alle gambe. È stata trasportata e ricoverata in un ospedale di Cagliari.

L'aggressore è fuggito: è caccia all'uomo

Dopo l'aggressione, il presunto assassino si è dato alla fuga ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica.

Al momento gli investigatori stanno verificando due diverse versioni dei fatti. Secondo alcune testimonianze, una o più persone sarebbero state investite da un'auto e l'incidente avrebbe fatto scattare una violenta lite, culminata poi nell'accoltellamento mortale.

Un'altra ricostruzione, invece, riferisce che Simone Concas e la ragazza sarebbero stati travolti dall'auto. Il conducente sarebbe quindi sceso dalla vettura e avrebbe colpito il 19enne con diverse coltellate, prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare il responsabile e chiarire definitivamente quanto accaduto.