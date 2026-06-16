Tragedia a Mykonos, muore 40enne aretina durante l’addio al nubilato: lascia una figlia di tre anni

MYKONOS - Tragedia sull’isola greca di Mykonos, dove una donna italiana ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra domenica e lunedì. La vittima è Sara Ceccantini, 40 anni (37 secondo alcune fonti), originaria di Agazzi, frazione del comune di Arezzo.

La donna si trovava in Grecia per festeggiare il proprio addio al nubilato in vista del matrimonio, previsto per il sabato successivo. Era partita per l’isola insieme a un gruppo di amici, ma il viaggio si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità aretina.

Ceccantini lascia una figlia di tre anni. Il compagno è originario del Valdarno Aretino.

L’incidente e le indagini

La dinamica dello schianto non è ancora stata chiarita. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero state coinvolte due automobili.

Le autorità greche hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e, secondo quanto riportato da alcune fonti locali, l’inchiesta procederebbe anche per l’ipotesi di omicidio stradale.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per stabilire la sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità.

Il cordoglio ad Arezzo e alla Prada

La notizia della morte di Sara Ceccantini ha suscitato profondo dolore nel territorio aretino. La donna lavorava da molti anni come impiegata presso Prada, nello storico stabilimento di Valvigna, a Terranuova Bracciolini.

L’azienda ha espresso vicinanza alla famiglia e, secondo quanto riferito, lo stabilimento avrebbe osservato un momento di lutto in memoria della dipendente.

Amici, colleghi e conoscenti ricordano Sara come una persona molto conosciuta e stimata, la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità.