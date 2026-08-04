Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella: era disperso dal 27 giugno nel lago di Vico

Viterbo - È stato ritrovato il corpo di, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. Il cadavere è stato individuato questa mattina nelle acque del, in provincia di Viterbo, dove l’uomo risultava disperso dallo scorso

La notizia è stata confermata dalla stessa ministra, che in una nota ha parlato della fine di “un periodo di straziante attesa”.

“Si chiude oggi un periodo di straziante attesa – ha dichiarato Roccella –. Ringrazio la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento”.

La ministra ha espresso gratitudine alla Prefettura di Viterbo, che ha coordinato le operazioni, ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, oltre agli abitanti di Ronciglione, comunità alla quale la famiglia era profondamente legata.

“Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco – ha aggiunto Roccella – ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l’hanno conosciuto e amato la possibilità di quel legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo”.

Oltre un mese di ricerche

Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di intense ricerche condotte dalle squadre specializzate dei Vigili del fuoco, impegnate nella perlustrazione dei fondali del lago di Vico.

Gli operatori hanno utilizzato anche tecnologie avanzate come sonar e robot subacquei, strumenti necessari a causa della scarsa visibilità delle acque, che si riduce drasticamente già a pochi metri di profondità.

Le operazioni sono state rese particolarmente complesse dalla presenza di fondali limacciosi e accumuli di alghe, che potevano nascondere eventuali tracce. Ogni anomalia individuata sul fondale è stata analizzata con attenzione fino al ritrovamento avvenuto questa mattina.