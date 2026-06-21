Incendio all’Ospedale del Mare di Napoli, paura a Ponticelli: evacuata parte della struttura

Napoli - Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi all’, dove un vasto incendio è divampato in un’area esterna della struttura sanitaria situata nel quartiere di Ponticelli. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente intorno alle ore 17, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da alcune pedane in legno e da materiale di scarto accumulato nelle vicinanze di uno dei reparti ospedalieri. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Grazie al tempestivo funzionamento dei sistemi di sicurezza e all’intervento immediato dei soccorritori, le fiamme sono rimaste circoscritte all’area esterna senza coinvolgere i reparti di degenza. Non si registrano feriti né persone intossicate tra pazienti e personale sanitario.

In via precauzionale è stata comunque disposta una parziale evacuazione di alcuni pazienti e operatori presenti nelle zone più vicine all’incendio, mentre le attività di monitoraggio sono proseguite per garantire la piena sicurezza della struttura.

Massiccio il dispiegamento di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco: sul posto sono intervenute diverse squadre per un totale di circa 40 operatori, supportati da numerosi automezzi specializzati. Per spegnere i focolai più consistenti è stata impiegata anche una maxi-botte con una capacità di 14 mila litri d’acqua.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità nell’area e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore, mentre resta alta l’attenzione sulle cause che hanno innescato l’incendio.