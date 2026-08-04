Dal successo di Ombre Festival a Baselice: continua il tour nazionale di Luigi Del Vecchio con il thriller ambientato a Ostuni





Il Generale scrittore sarà protagonista il 5 agosto della rassegna "Estate Baselicese" nello storico Palazzo Lembo. Un ritorno alle origini familiari tra letteratura, teatro, impegno sociale e una stagione ricca di appuntamenti in tutta Italia





Prosegue lungo tutta la Penisola il tour letterario di Luigi Del Vecchio, Generale della Guardia di Finanza in congedo che, dopo il successo riscosso nelle principali rassegne culturali italiane, farà tappa il prossimo 5 agosto alle 18.00, a Baselice, nell'Alto Sannio beneventano, per presentare il thriller “Ostuni. Non mi cercare più...”, secondo capitolo della trilogia ambientata nella Città Bianca e pubblicato da Viola Editrice.





L'incontro rientra nel programma dell'Estate Baselicese ed è patrocinato dal Comune di Baselice. Ad ospitare l'evento sarà lo storico Palazzo Lembo, prestigiosa dimora riconosciuta nel 2011 tra le “Meraviglie d'Italia”, alla presenza del Sindaco Massimo Maddalena e delle autorità cittadine.



A dialogare con l'autore saranno due autorevoli firme del giornalismo italiano: Francesco Del Vecchio, giornalista parlamentare e caposervizio politico dell'agenzia di stampa Askanews, per anni cronista al seguito di Silvio Berlusconi e quirinalista impegnato nel racconto dell'attività dei Presidenti della Repubblica, compreso l'attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella, e Antonio Bianco, giornalista de Il Messaggero, già redattore di Paese Sera e direttore della testata Orizzonti Nuovi.



La tappa di Baselice assume per Luigi Del Vecchio un significato che va ben oltre la dimensione letteraria. Proprio il borgo sannita rappresenta infatti il paese d'origine della famiglia paterna dello scrittore, trasformando la presentazione in un ritorno alle proprie radici, carico di emozione e valore personale.



L'appuntamento arriva al termine di settimane particolarmente intense per l'autore, reduce dalla partecipazione alla VII edizione di Ombre Festival a Viterbo, una delle più importanti rassegne culturali nazionali, dove ha portato il proprio contributo nell'incontro dedicato al rapporto tra investigazione, cinema e narrativa thriller.



Il percorso di Del Vecchio continua così a consolidarsi nel panorama culturale italiano. Dopo il successo del romanzo d'esordio “Ostuni. Un'insospettabile presenza”, il secondo volume “Ostuni. Non mi cercare più...” sta attraversando l'Italia con un fitto calendario di presentazioni, confermando l'interesse di lettori, istituzioni e organizzatori verso una narrativa che intreccia mistero, memoria e identità del territorio.



Parallelamente all'attività editoriale, prosegue anche l'impegno teatrale dell’autore. In questa stagione estiva Del Vecchio è infatti impegnato con la compagnia Teatro Folletti e Folli, diretta da Dario Ubaldo Lacitignola, negli spettacoli “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”, tratto dall'opera di Dino Cassone, e “Kriminal-mente. Piccole confessioni criminali”, liberamente ispirato a “Delitti irrisolti” di Max Aub.



Accanto alla produzione culturale resta costante anche il suo impegno sociale. Nelle scorse settimane, presso il Centro Regionale Audiolibro Puglia, Del Vecchio ha concluso la registrazione dell'audiolibro di “Ostuni. Non mi cercare più...”, prestando gratuitamente la propria voce alla lettura integrale del romanzo. Un progetto destinato ai ciechi e agli ipovedenti della Regione Puglia, che consentirà a oltre 3.000 utenti di accedere all'opera in formato audio. Un'iniziativa che l'autore aveva già realizzato con il suo romanzo d'esordio, “Ostuni. Un'insospettabile presenza”, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più inclusiva, accessibile e fruibile da tutti.



Il libro



“Ostuni. Non mi cercare più...”, pubblicato da Viola Editrice, è il sequel del thriller “Ostuni. Un'insospettabile presenza”. Ambientato ancora una volta nella Città Bianca, il romanzo conduce il lettore tra vicoli, campagne e antichi misteri, dove il confine tra realtà e memoria si fa sempre più sottile. Un intreccio narrativo che unisce suspense, introspezione psicologica e profondo legame con il territorio.



L'autore





Luigi Del Vecchio, Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, Accademico Ordinario dell'Accademia Tiberina di Roma, consulente tecnico presso le Procure di Napoli e Torre Annunziata, autore teatrale e scrittore. Parallelamente alla sua attività culturale, è impegnato in iniziative sociali dedicate alla promozione della lettura, della legalità e dell'accessibilità culturale, portando avanti un percorso che unisce esperienza istituzionale, narrativa e servizio alla comunità.



Con la tappa di Baselice prosegue così un percorso culturale che continua a unire letteratura, impegno civile e valorizzazione del territorio, confermando Luigi Del Vecchio tra le voci più apprezzate della narrativa italiana contemporanea.