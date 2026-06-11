Mondiali 2026, il Messico parte con una vittoria: 2-0 al Sudafrica nella gara inaugurale

Città del Messico - Sono ufficialmente iniziati i Mondiali di calcio 2026, ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Si tratta della seconda edizione della storia organizzata congiuntamente da più Paesi, dopo quella del 2002 disputata in Corea del Sud e Giappone.

Ad aprire la competizione è stata la sfida del Gruppo A tra Messico e Sudafrica, andata in scena allo Stadio Azteca di Città del Messico. Davanti a migliaia di tifosi, i padroni di casa hanno conquistato i primi tre punti del torneo imponendosi per 2-0 al termine di una gara intensa e caratterizzata anche da ben tre espulsioni.

Il match inaugurale è stato il primo dei 104 incontri previsti nel programma della Coppa del Mondo, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 48 nazionali e si svilupperà in tre Paesi del Nord America.

Prima del calcio d'inizio, lo storico impianto messicano ha ospitato la cerimonia inaugurale della manifestazione. Tra i momenti più attesi della serata, l'esibizione di Shakira e Burna Boy sulle note di "Dai Dai", brano scelto come canzone ufficiale del torneo. Grande emozione anche per la performance del tenore Andrea Bocelli, che ha interpretato "Dna" insieme alla cantante Ejae.

Con la vittoria all'esordio, il Messico si porta in testa al Gruppo A e lancia il primo segnale alle avversarie, mentre il Mondiale entra nel vivo con le prossime sfide in programma nei tre Paesi organizzatori.