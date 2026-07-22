Caldo, arriva la tregua: oggi sei città da bollino rosso. Poi maltempo con grandine e trombe d’aria

Roma - Arriva la tanto attesa tregua all'ondata di calore che ha interessato l'Italia nelle ultime giornate. Oggi sono, il massimo livello di rischio che segnala possibili effetti negativi sulla salute della popolazione generale.

L'allerta massima riguarda Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. La situazione è però destinata a migliorare già nelle prossime ore: domani il bollino rosso resterà soltanto a Palermo.

A interrompere la fase di caldo intenso sarà anche il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni di maltempo che stanno interessando diverse zone del Paese. Sulla costa adriatica sono segnalati episodi di grandine e trombe d'aria, mentre temporali e rovesci sono attesi e in atto in diverse aree del Centro-Sud.

Il passaggio di aria più fresca porterà dunque a un generale calo delle temperature, ponendo fine, almeno temporaneamente, alla lunga fase di caldo intenso che ha caratterizzato l'estate.