Mondiale 2026 tra tensioni e polemiche: controlli, visti negati e scontro politico-federale

Roma - A poche ore dal calcio d’inizio della, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, l’atmosfera intorno al torneo appare segnata più dalle polemiche extra-campo che dall’attesa sportiva per il match inaugurale tra Messico e Sudafrica.

Al centro delle controversie ci sono le rigide misure di sicurezza adottate negli Stati Uniti, che secondo diverse testimonianze stanno generando forti discussioni tra federazioni, giocatori e opinione pubblica. Immagini circolate nelle ultime ore mostrerebbero controlli approfonditi sui calciatori delle nazionali in arrivo, con perquisizioni e verifiche effettuate anche con l’ausilio di unità cinofile negli aeroporti.

Secondo quanto riportato, alcune delegazioni sarebbero state sottoposte a controlli particolarmente severi già sulla pista di atterraggio. Tra queste figurerebbero Senegal e Belgio, con procedure che includerebbero metal detector e ispezioni personali molto approfondite. Particolare attenzione mediatica ha suscitato anche l’arrivo dell’Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro, con controlli effettuati in occasione di un’amichevole a New York contro i Paesi Bassi.

Visti negati e casi diplomatici

Le tensioni si sono estese anche sul piano diplomatico. L’Iran ha denunciato la revoca dei biglietti destinati ai propri tifosi, una misura che ha alimentato ulteriori polemiche in vista del torneo. Parallelamente, il caso dell’arbitro somalo Omar Artan ha attirato l’attenzione internazionale: il direttore di gara, designato per alcuni incontri del Mondiale, non avrebbe ottenuto il visto per entrare negli Stati Uniti, nonostante il riconoscimento come miglior arbitro africano del 2025. La decisione è stata contestata e ha sollevato critiche sul piano della gestione amministrativa dell’evento.

Un’altra vicenda ha riguardato il calciatore iracheno Aymen Hussein, sottoposto a un lungo interrogatorio all’arrivo negli Stati Uniti prima di ottenere l’autorizzazione a partecipare al torneo. L’episodio ha alimentato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, con interrogativi sulle modalità di accoglienza riservate agli atleti internazionali.

Il caso Platini-Infantino

A complicare ulteriormente il clima attorno al Mondiale si aggiunge la nuova iniziativa legale di Michel Platini contro il presidente della FIFA Gianni Infantino, accusato di calunnia e traffico di influenze. La vicenda si inserisce in una lunga battaglia giudiziaria iniziata nel 2015, quando Platini, allora presidente UEFA, vide sfumare la candidatura alla guida della FIFA a seguito dell’inchiesta su un pagamento ricevuto da Joseph Blatter.

Il procedimento portò a una squalifica di otto anni (poi ridotta a sei) e a un lungo contenzioso giudiziario conclusosi solo recentemente con l’assoluzione in sede civile. La nuova azione legale riporta ora al centro dell’attenzione uno dei casi più controversi della recente storia del calcio internazionale.

Un Mondiale tra sport e tensioni geopolitiche

Il quadro complessivo che accompagna l’avvio del torneo è dunque segnato da un intreccio tra sport, sicurezza e diplomazia internazionale. Le misure di controllo, le tensioni politiche e le controversie istituzionali stanno progressivamente spostando l’attenzione dal campo alle dinamiche geopolitiche, alimentando un dibattito che rischia di accompagnare l’intera competizione.