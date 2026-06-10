Medio Oriente: raid USA in Iran, risposta con droni su base in Bahrein

Teheran - Tensione in forte aumento in Medio Oriente dopo una serie di operazioni militari che, secondo fonti statunitensi, avrebbero visto gli Stati Uniti colpire obiettivi strategici in Iran in risposta all’abbattimento di un elicottero americano nell’area dello Stretto di Hormuz.

Secondo le informazioni diffuse da Washington, le forze statunitensi avrebbero condotto almeno tre attacchi mirati contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Nel dettaglio, sarebbero stati colpiti basi navali, infrastrutture radar e postazioni di artiglieria.

La risposta iraniana e la minaccia di escalation

Teheran ha reagito con un attacco di droni contro una base statunitense in Bahrein. Il Comando centrale di Khatam al-Anbiya ha rivendicato una linea di dura risposta militare, dichiarando che “l’esercito criminale degli Stati Uniti deve sapere che, se la sua aggressione continuerà, l’Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione”.

Le dichiarazioni segnano un ulteriore irrigidimento dello scontro, con il rischio di un ampliamento del conflitto oltre il teatro iraniano e le acque del Golfo.

Scenario regionale: Libano e Israele

Nel frattempo, Israele continua le operazioni militari nel sud del Libano, in un contesto già fortemente instabile e segnato da scambi di attacchi e tensioni crescenti con gruppi alleati di Teheran. Le dinamiche sul terreno restano fluide e caratterizzate da un progressivo allargamento delle aree coinvolte.

La posizione della Cina

Sul piano diplomatico, la Cina ha espresso “profonda preoccupazione” per l’evoluzione della crisi. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha invitato tutte le parti alla moderazione, chiedendo di evitare ulteriori escalation e di adottare misure concrete per ridurre le tensioni nella regione.

Quadro complessivo

La sequenza di attacchi, contrattacchi e dichiarazioni ufficiali delinea uno scenario altamente instabile, con il rischio concreto di un allargamento del conflitto nel Golfo e nel Levante. Le prossime ore saranno decisive per capire se prevarrà la logica della deterrenza o quella dell’ulteriore escalation militare.