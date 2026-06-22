Messi trascina l’Argentina: doppietta all’Austria e qualificazione al turno successivo (2-0)

Dallas - L’Argentina si impone sull’Austria per 2-0 in una partita decisa interamente da Lionel Messi, autore di una doppietta che indirizza il risultato e consente alla selezione sudamericana di proseguire il proprio percorso nella competizione.Il capitano argentino è stato ancora una volta il protagonista assoluto dell’incontro: oltre ai due gol che hanno fissato il punteggio finale, Messi ha anche fallito un calcio di rigore, episodio che non ha però inciso sull’esito della gara.Con questa prestazione, secondo quanto riportato nel resoconto del match, Messi avrebbe inoltre raggiunto e superato un ulteriore traguardo statistico, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali.Una vittoria netta per l’Argentina, che conferma solidità e incisività offensiva nei momenti decisivi, mentre per l’Austria resta la delusione per una gara in cui non è riuscita a contenere la qualità individuale dell’avversario.