Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento: caccia al conducente del Suv

Milano - Un agente dellaè morto in seguito a un grave incidente avvenuto durante un inseguimento nel territorio dell’hinterland milanese. La vittima è, 39 anni, che ha perso la vita dopo essere caduto con la motocicletta mentre seguiva un’auto che non si era fermata a un posto di blocco.

L’incidente è avvenuto lunedì 22 giugno, intorno alle 21.30, in via Milano, nei pressi dell’aeroporto di Linate, nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l’agente era impegnato nell’inseguimento di un Audi Q7 quando avrebbe perso il controllo della moto. La dinamica resta però ancora da chiarire: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude anche un possibile speronamento da parte del veicolo in fuga, ma resta da accertare anche l’eventualità che l’agente abbia perso l’equilibrio autonomamente.

Dopo la caduta, Imprezzabile è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con automedica, ambulanza ed elisoccorso. Trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Niguarda, è arrivato intorno alle 22.30, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano e di Peschiera Borromeo, la polizia di Stato e i carabinieri, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto.

Nel frattempo è scattata la caccia al conducente del Suv, che si è allontanato dopo lo schianto. Il veicolo è stato successivamente ritrovato abbandonato a Pioltello, comune dell’hinterland milanese, non lontano dalla zona dell’incidente. Il conducente, invece, non è stato ancora rintracciato ed è ricercato dalle forze dell’ordine.

La Procura di Milano valuta l’apertura di un fascicolo con le ipotesi di omicidio stradale e fuga pericolosa, reato introdotto dalle recenti modifiche al Codice della strada. Le indagini sono affidate alla polizia locale e alla polizia stradale e coordinate dalla pm Francesca Crupi.

Sul corpo dell’agente è stata disposta l’autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause e le circostanze precise della morte.