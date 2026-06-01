Medio Oriente: nuova controproposta USA all’Iran , Idf avanza in Libano

Teheran – Si alza ulteriormente la tensione nello scenario mediorientale tra diplomazia, minacce militari e nuovi sviluppi sul terreno. La controproposta avanzata dagli Stati Uniti all’Iran introduce condizioni più stringenti sul programma nucleare, mentre sul fronte libanese si registra una nuova avanzata militare israeliana contro Hezbollah.
Stati Uniti-Iran: nuova proposta su nucleare e uranio
Secondo le informazioni disponibili, la nuova proposta di mediazione presentata dall’amministrazione americana guidata da Donald Trump prevederebbe impegni più rigidi da parte dell’Iran sul programma nucleare e sulla gestione dell’arricchimento dell’uranio.
La risposta di Teheran non è attesa prima di tre giorni. Tuttavia, da parte iraniana arrivano segnali di forte diffidenza: le autorità della Repubblica islamica dichiarano di non fidarsi più delle garanzie occidentali, definendo le promesse “inaffidabili”.
Nel frattempo, fonti iraniane riportano anche annunci relativi allo sviluppo di nuove capacità militari navali, tra cui unità leggere armate con missili da crociera a lungo raggio.
Israele-Libano: avanzata militare e tensione regionale
Sul fronte nord-orientale, la situazione resta altrettanto tesa. Le forze armate israeliane avrebbero intensificato le operazioni nel sud del Libano, con avanzamenti territoriali finalizzati – secondo le dichiarazioni ufficiali – a indebolire le infrastrutture militari di Hezbollah.
Il governo israeliano, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, parla di una strategia di “pressione estesa” per garantire la sicurezza del confine settentrionale.
Le operazioni militari avrebbero portato anche alla conquista di un’area strategica nel sud del Libano, con ulteriori avanzamenti oltre il fiume Litani, secondo quanto riferito dalle autorità militari.
Reazioni internazionali
La crescente escalation ha spinto la Francia a chiedere la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel tentativo di contenere l’allargamento del conflitto e riportare la questione su un piano diplomatico.
Scenario in evoluzione
La situazione resta estremamente fluida, con una combinazione di negoziati diplomatici sul nucleare iraniano e intensificazione delle operazioni militari tra Israele e Hezbollah che rischia di ampliare ulteriormente il quadro di instabilità regionale.