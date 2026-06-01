Cuneo, speleologo estratto vivo dopo 12 ore: salvataggio complesso nella grotta dei Cinghiali Volanti

– Si è concluso con esito positivo il lungo intervento di soccorso nella grotta dei Cinghiali Volanti, dove un giovane speleologo ligure di circa 20 anni era rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità.

L’uomo è stato estratto vivo alle 5:40 di questa mattina, dopo circa dodici ore di operazioni, ed è stato affidato ai sanitari per il trasferimento in ospedale.

Un intervento lungo e complesso

Le operazioni hanno coinvolto un dispositivo imponente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con il supporto di squadre provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.

In totale sono stati impegnati oltre 50 tecnici e operatori, tra soccorritori speleologici, sanitari e unità specializzate, insieme ai Carabinieri e al servizio di elisoccorso regionale.

La dinamica del salvataggio

Il giovane era rimasto bloccato a seguito del distacco di un masso che gli aveva intrappolato una gamba. Le prime squadre intervenute hanno lavorato per liberarlo, riuscendo a rimuovere la roccia e a stabilizzare le sue condizioni.

Successivamente è stato allestito un campo sanitario all’interno della cavità per consentire una valutazione medica approfondita. Accertate condizioni cliniche stabili e la possibilità di collaborazione del ferito, è stata avviata un’evacuazione assistita.

Il recupero

L’uscita dalla grotta è stata resa possibile grazie a un lavoro coordinato tra tecnici speleologici e personale sanitario, in un ambiente particolarmente complesso e con passaggi difficili.

Nonostante la durata dell’intervento e le difficoltà operative, il recupero si è concluso positivamente, permettendo il trasferimento del giovane in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’episodio conferma ancora una volta la complessità e l’alto livello tecnico richiesto dagli interventi di soccorso in ambiente ipogeo, dove rapidità, coordinamento e competenze specialistiche risultano determinanti.