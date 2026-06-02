Medio Oriente, alta tensione tra Usa, Iran e Israele: Trump annuncia una tregua, ma restano le incognite

Resta estremamente delicata la situazione in Medio Oriente, dove nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra Stati Uniti, Iran, Israele e Hezbollah, alimentando i timori di un possibile fallimento dei negoziati diplomatici in corso.A riportare un cauto ottimismo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato che sia Israele sia Hezbollah avrebbero accettato di sospendere gli attacchi. Secondo il leader americano, inoltre, un’intesa con l’Iran per l’estensione della tregua e per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunta già nel corso della prossima settimana.Nonostante le dichiarazioni concilianti, la situazione sul terreno continua però a essere caratterizzata da forte instabilità. Nella notte, infatti, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano, episodio che evidenzia la fragilità degli equilibri raggiunti nelle ultime ore.A contribuire all’escalation erano state le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che aveva annunciato la possibilità di un imminente attacco contro Beirut in risposta ai recenti sviluppi sul fronte settentrionale. Le parole del leader israeliano avevano provocato una dura reazione da parte di Teheran, che aveva sospeso le trattative con Washington e minacciato di bloccare non solo lo Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico energetico mondiale, ma anche il passaggio strategico di Bab el-Mandeb, altra arteria fondamentale per il commercio internazionale.Secondo quanto emerso, Trump avrebbe avviato una intensa attività diplomatica nelle ultime ore. Il presidente americano avrebbe parlato direttamente con Netanyahu, opponendosi a eventuali raid sulla capitale libanese, e successivamente avrebbe contattato intermediari vicini a Hezbollah per ottenere garanzie sulla sospensione delle ostilità.La posizione espressa da Washington sarebbe stata chiara: in assenza di attacchi israeliani, Hezbollah si sarebbe impegnato a non lanciare nuove offensive. Trump ha successivamente definito la crisi come un semplice “piccolo intoppo”, sostenendo di averla risolta rapidamente attraverso il dialogo.Tuttavia, diverse indiscrezioni riportate da organi di stampa internazionali descrivono un confronto particolarmente acceso tra il presidente americano e il premier israeliano. Secondo tali ricostruzioni, Trump avrebbe espresso forte irritazione nei confronti di Netanyahu durante una conversazione telefonica privata. Queste informazioni, tuttavia, non hanno ricevuto conferme ufficiali da parte dei governi coinvolti.Nel frattempo, la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della crisi. La possibile riapertura dei negoziati con l’Iran e il mantenimento della tregua tra Israele e Hezbollah rappresentano elementi fondamentali per evitare una nuova escalation regionale che potrebbe avere conseguenze significative sia sul piano politico sia su quello economico globale.