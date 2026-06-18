Guerra in Ucraina, Trump punta al dialogo con Mosca e Kiev: nuovi attacchi nella notte

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Kiev - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rilancia la prospettiva di una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. Ospite nella serata di ieri a Versailles, il leader americano ha parlato di “ottimi colloqui” avuti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con quello russo Vladimir Putin, auspicando la fine del conflitto.

Nel frattempo proseguono i contatti diplomatici. La Costa, secondo quanto riferito, ha avviato interlocuzioni con Mosca nel tentativo di favorire un percorso di confronto.

Sul terreno, però, la situazione resta tesa. Kiev è stata colpita nella notte da un nuovo attacco missilistico. Dopo l’attivazione dell’allarme aereo, fonti giornalistiche hanno riferito di aver udito il lancio di un missile e due esplosioni nella capitale ucraina.

Anche la Russia ha registrato un episodio legato alla guerra dei droni. Le forze di difesa aerea russe hanno dichiarato di aver abbattuto 15 velivoli senza pilota diretti verso Mosca. A comunicarlo è stato il sindaco della capitale russa Sergej Sobjanin, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.

Sul fronte internazionale, il Parlamento della Lituania si prepara inoltre a discutere nuove misure nei confronti delle aziende che mantengono rapporti commerciali con Russia e Bielorussia. L’ipotesi allo studio prevede il divieto di operare nei siti infrastrutturali critici per le imprese considerate legate economicamente a Mosca o Minsk.

Secondo Laurynas Kasciunas, presidente della commissione Difesa del Parlamento di Vilnius, l’obiettivo della proposta è rafforzare la sicurezza nazionale e allo stesso tempo ridurre i rapporti economici delle aziende lituane con i due Paesi.