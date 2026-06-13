L’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense festeggia il Dott. Antonio Cirillo in occasione del suo Onomastico

COSTARICA - L’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense, in nome della Presidente Fondatrice Alondra Gutiérrez Vargas e dell’intera comunità accademica, desidera esprimere i più sentiti e calorosi auguri al Dott. Antonio Cirillo, Presidente dell’Accademia per l’Italia, in occasione del suo Onomastico.
In questa giornata di ricorrenza, l'Accademia intende rinnovare il profondo apprezzamento per l’impegno, la dedizione e il prezioso contributo culturale profuso dal Dott. Cirillo nel promuovere i valori letterari e il dialogo tra le nazioni.
La comunità accademica si unisce idealmente in questo momento di festa, celebrando non solo la figura professionale del Dott. Cirillo, ma anche il suo ruolo fondamentale nel tessere legami di collaborazione e crescita tra l’Italia e il Costa Rica.
NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.