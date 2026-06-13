L’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense festeggia il Dott. Antonio Cirillo in occasione del suo Onomastico

byRedazione -

COSTARICA - L’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense, in nome della Presidente Fondatrice Alondra Gutiérrez Vargas e dell’intera comunità accademica, desidera esprimere i più sentiti e calorosi auguri al Dott. Antonio Cirillo, Presidente dell’Accademia per l’Italia, in occasione del suo Onomastico.

​In questa giornata di ricorrenza, l'Accademia intende rinnovare il profondo apprezzamento per l’impegno, la dedizione e il prezioso contributo culturale profuso dal Dott. Cirillo nel promuovere i valori letterari e il dialogo tra le nazioni.

​La comunità accademica si unisce idealmente in questo momento di festa, celebrando non solo la figura professionale del Dott. Cirillo, ma anche il suo ruolo fondamentale nel tessere legami di collaborazione e crescita tra l’Italia e il Costa Rica.

NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.
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