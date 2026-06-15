Il 16 giugno a Maiori la 20a edizione di ..incostieraamalfitana.it incontra e premia gli scrittori Gwendolyn Simpson Chabrier, Giuseppe Costigliola e l’attore Gigi Miseferi

Martedì 16 giugno parte la settimana numero sei della 20a edizione di ..incostieraamalfitana.it con un salotto letterario al Reginna Palace Hotel di Maiori. Protagonisti alle ore 20.00, a bordo piscina della location che ha visto nascere la Festa del Libro in Mediterraneo, la scrittrice originaria di New York Gwendolyn Simpson Chabrier con "Vite ribelli. Madame Claude e il business del piacere" edito da Armando Curcio, e lo scrittore e critico letterario Giuseppe Costigliola con "Il cinema di Romolo Guerrieri. Viaggio nel film di genere italiano" pubblicato da Il Foglio.





"Vite ribelli. Madame Claude e il business del piacere" di Gwendolyn Simpson Chabrier è la storia di due donne rivoluzionarie che hanno, ciascuna a proprio modo, sovvertito l'ordine sociale per assurgere a protagoniste della propria vita e di quella altrui. Due cugine nate e cresciute sulle sponde opposte dell'Atlantico, diverse per ceto sociale e attitudine, ma unite dalla volontà di oltrepassare gli angusti limiti imposti alle donne dalla cultura degli inizi del Novecento. Alexandra, bellissima e ricca erede di un'aristocratica famiglia statunitense, lo farà sfruttando il proprio fascino e la propria avvenenza, spezzando cuori e patrimoni, dedicandosi a una vita di piacere e lusso tra America, India ed Europa. Claude, dimessa figlia della piccolissima borghesia francese, sfrutterà la sua intelligenza e il suo acume per gli affari, divenendo in pochi anni la maîtresse più potente e famosa della sua epoca, una madame raffinata che darà del tu a politici, reali, personaggi del jet-set internazionale avvinti dalla sua rete del piacere.





"Il cinema di Romolo Guerrieri. Viaggio nel film di genere italiano" di Giuseppe Costigliola è qualcosa di più di una biografia: è un viaggio nel cinema di una memorabile stagione della storia, nel passato di noi tutti. Vi scorrono nomi prestigiosi e figure dimenticate ma non per questo meno nobili, in una pertinace ricerca di relazioni, di rimandi, di connessioni tra quanti a vario titolo hanno composto il suggestivo affresco della nostra cinematografia. Nel primo dei due volumi che compongono l'opera si analizzano gli anni della formazione del regista, spunto per un viaggio nell'avventuroso e immaginifico mondo del film di genere, occasione per ricordare personaggi, ripercorrere vicende, narrare aneddoti di un'indimenticabile stagione dell'arte e della cultura italiana.

Con gli autori, a cui saranno consegnati Premi MarediCosta speciali del ventennale della Festa del Libro in Mediterraneo, si intratterrà il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.





Un ulteriore Premio MarediCosta speciale del ventennale sarà consegnato a Gigi Miseferi, attore comico (e non solo), cabarettista, imitatore, che ha legato la sua popolarità a partecipazioni televisive, da “Stasera mi butto” a “Ci vediamo su Raiuno” con Giacomo Battaglia. Il duo comico Miseferi e Battaglia è stato per anni, fino alla scomparsa di Giacomo Battaglia, un punto di forza della Compagnia del Teatro Bagaglino.

Al termine Alfonso Bottone consegnerà i Premi MarediCosta promozione culturale a protagonisti del territorio, e non solo, verso ogni forma di impegno culturale.





Per saperne di più consultare la pagina facebook @incostieraamalfitana.it o su Instagram incostieraamalfitana.it, o contattando il numero telefonico della Direzione del festival 3487798939.