Daniela Ferrari ricoverata in ospedale: malore nella mattinata, accertamenti in corso

Pavia - Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale dopo essersi sentita male nella mattinata di oggi. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe accusato un malore improvviso e sarebbe stata soccorsa d’urgenza dai sanitari.

L’avvocato Liborio Cataliotti, intervenendo al programma Dentro la notizia, ha parlato di una possibile “overdose di farmaci”. Anche l’avvocata Angela Taccia, in un aggiornamento a Fanpage.it, ha riferito che Ferrari “sembra fuori pericolo ma la tengono in rianimazione stanotte”.

La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica e successivamente ricoverata. Al momento non è chiaro se l’assunzione dei farmaci sia stata volontaria o meno: gli inquirenti stanno verificando tutte le ipotesi, compresa quella di un eventuale gesto anticonservativo.

Daniela Ferrari, negli ultimi mesi, è stata più volte coinvolta nelle attività investigative che riguardano il figlio Andrea Sempio, indagato nel procedimento relativo all’omicidio di Chiara Poggi. In particolare, è stata sentita dai carabinieri anche in relazione al biglietto del parcheggio di Vigevano.

Secondo quanto riportato nell’informativa dei militari, la madre di Sempio sarebbe stata l’unica persona certa della famiglia a utilizzare l’auto la mattina del 13 agosto 2007. Da qui il dubbio investigativo che a Vigevano si fosse recata lei per incontrare un uomo e non il figlio Andrea. Una pista che è stata esaminata dagli inquirenti e che aveva già portato a nuovi approfondimenti.

Ora l’attenzione resta sulle condizioni di salute della donna, con la speranza che possa riprendersi presto.