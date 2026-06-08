Donne: non tornate indietro, chi è violento non cambia



Violenza di genere: l’appello del Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale: "Non tornate indietro, chi è violento non cambia"





​BARLETTA – In un momento storico in cui la piaga della violenza contro le donne continua a segnare drammaticamente le cronache quotidiane, il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, lancia un appello accorato e perentorio a tutte le donne vittime di soprusi e stalking.





​Il monito del Cav. Dott. Cirillo è rivolto con particolare attenzione alla pericolosità del "ritorno" tra le mura domestiche dopo una denuncia o un periodo di separazione dovuto a maltrattamenti. La posizione dell’Ambasciatore è netta e priva di margini di ambiguità: chi ha esercitato violenza, fisica o psicologica, non è destinato al cambiamento.





​"La violenza non è un incidente di percorso, ma una cifra distintiva di chi la agisce" dichiara il Cav. Dott. Cirillo "L’illusione che il partner violento possa cambiare, o che le promesse di pentimento siano autentiche, rappresenta spesso il primo passo verso tragedie annunciate. Diffidate sempre dai ritorni: la storia insegna che il riavvicinamento a un uomo violento è una strada estremamente pericolosa, che troppo spesso riporta verso il baratro".





​L'Ambasciatore invita le istituzioni, il tessuto sociale e le forze dell'ordine a mantenere alta la guardia, ma soprattutto esorta le vittime a non cadere nella trappola del senso di colpa o della speranza infondata, incoraggiandole a confidare nelle reti di protezione e a non compiere mai quel passo fatale del ritorno.





​La cultura del rispetto e la salvaguardia della vita devono prevalere su ogni logica di possesso. La sicurezza delle donne e il diritto a un’esistenza libera dal terrore restano la priorità assoluta per la costruzione di una società veramente pacifica.





​NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.