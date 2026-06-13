Canada-Bosnia 1-1: Larin risponde a Lukic, finisce in parità

- Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida del girone B tra Canada e Bosnia. Una gara combattuta e ricca di occasioni, nella quale i bosniaci sono passati in vantaggio nel primo tempo prima di essere raggiunti nella ripresa dalla rete canadese di Cyle Larin.

La Bosnia ha sbloccato il risultato al 19' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Decisiva la sponda aerea di Sead Kolasinac, che ha prolungato il pallone sul secondo palo trovando Lukic pronto ad approfittarne da pochi passi e a battere il portiere canadese per l'1-0.

Dopo il vantaggio ospite, il Canada ha aumentato il possesso palla e la pressione offensiva, costruendo diverse occasioni senza però riuscire a concretizzarle. Jonathan David e Tani Oluwaseyi hanno avuto le opportunità migliori del primo tempo, ma la retroguardia bosniaca è riuscita a difendere il risultato.

Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a spingere alla ricerca del pareggio, trovandolo al 78'. Larin ha ricevuto palla in area, si è girato rapidamente e ha lasciato partire un potente destro che non ha dato scampo al portiere Vasilj, firmando l'1-1.

Nel finale entrambe le squadre hanno provato a conquistare l'intera posta in palio, ma senza trovare il gol decisivo. Il risultato non è più cambiato e il match si è concluso in parità.

Un punto a testa che mantiene aperti gli equilibri del girone B, con Canada e Bosnia ancora in corsa per i rispettivi obiettivi nelle prossime sfide della competizione.