Senatore di Forza Italia indagato per violenza sessuale: la ricostruzione dell’inchiesta

byGiornale di Puglia -


Roma - Si arricchisce di nuovi dettagli il caso che sta scuotendo Palazzo Madama dopo l’inchiesta pubblicata da La Repubblica, relativa a un senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale da un’agente di commercio del settore vinicolo.

Secondo quanto riportato, Francesco Silvestro, 55 anni, senatore e presidente della Commissione bicamerale per gli Affari regionali, risulta indagato nell’ambito del procedimento. Sotto inchiesta anche un carabiniere, accusato di tentata violenza privata.

L’indagine e gli atti

L’iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto riferito, sarebbe avvenuta inizialmente nell’ufficio che ha ricevuto la querela, anche a tutela delle parti coinvolte e per consentire un’immediata attivazione delle indagini. Il fascicolo è stato poi trasmesso alla Procura di Roma, che dovrà procedere a una nuova iscrizione formale.

Il procedimento è ancora in fase preliminare e non risultano decisioni giudiziarie definitive.

La denuncia

L’episodio contestato risalirebbe al 25 febbraio 2025 e sarebbe avvenuto nello studio romano del parlamentare, situato nel complesso di San Luigi dei Francesi. Secondo la denuncia, l’incontro sarebbe nato per motivi professionali legati a una possibile fornitura di vini.

La donna sostiene che, dopo una fase inizialmente lavorativa, il contesto sarebbe cambiato, fino a un presunto atto sessuale non consensuale. Il senatore respinge integralmente le accuse.

Il racconto della denunciante

Secondo la querelante, l’incontro sarebbe degenerato dopo alcune frasi del parlamentare e un presunto comportamento coercitivo. La donna riferisce di essere rimasta profondamente scossa dopo l’episodio e di aver successivamente interrotto i rapporti commerciali.

La denuncia sarebbe stata presentata a distanza di oltre un anno dai fatti, periodo durante il quale la donna afferma di aver intrapreso un percorso terapeutico e di aver vissuto una condizione di forte disagio psicologico.

La posizione del senatore

Francesco Silvestro ha respinto ogni accusa, dichiarando di non aver ricevuto atti formali relativi all’indagine e confermando la sola presenza dell’incontro professionale. Il parlamentare ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati.

In un primo commento, ha poi rivisto alcune espressioni utilizzate in precedenza, definendole inappropriate e scusandosi per eventuali fraintendimenti generati dalle sue parole.

Il caso resta ora all’attenzione della Procura di Roma, che dovrà proseguire gli accertamenti.

Tags

Posta un commento

Nuova Vecchia

Modulo di contatto