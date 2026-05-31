Tragico incidente nel Foggiano: muore un 17enne, quattro feriti

Orta Nova - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte alla periferia di Orta Nova, in provincia di Foggia.

La vittima viaggiava a bordo di un’autovettura insieme ad altri quattro ragazzi, tutti residenti nel territorio del Basso Tavoliere. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada mentre percorreva la Strada Provinciale 80.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe tentato di sottrarsi a un posto di controllo dei Carabinieri poco prima dell’incidente. Un’ipotesi che sarà oggetto degli accertamenti affidati alle forze dell’ordine.

L’impatto si è rivelato fatale per il 17enne, per il quale i soccorsi non hanno potuto fare nulla. Gli altri quattro occupanti del mezzo hanno riportato ferite giudicate meno gravi e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso.