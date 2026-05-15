Tragedia alle Maldive, morti cinque italiani durante un’immersione subacquea

Vaavu, Maldive - Tragedia alle Maldive, dove cinque turisti italiani risultano morti durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, mentre proseguono le operazioni di recupero da parte della Forza di Difesa Nazionale delle Maldive.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i cinque connazionali si erano immersi nella mattinata nei pressi di Alimathaa, da una barca da crociera subacquea, la “Duke of York”, senza più riemergere. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno.

Le ricerche, condotte con motoscafi, sommozzatori e mezzi aerei, hanno portato al ritrovamento del corpo di una delle vittime all’interno di una grotta sottomarina. Le autorità ritengono che anche gli altri quattro sub possano trovarsi nella stessa cavità, che raggiunge una profondità di circa 60 metri.

Tra le vittime c’è Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia all’Università di Genova, ricercatrice esperta dell’ambiente marino e volto noto anche in ambito televisivo. La docente era impegnata in importanti progetti scientifici dedicati alla tutela del mare, tra cui Talassa, GhostNet e MER. Tra le altre vittime figura anche la figlia Giorgia Sommacal.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe tentato l’esplorazione di alcune grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Le condizioni meteorologiche nella zona erano particolarmente difficili: l’Ufficio meteorologico nazionale delle Maldive aveva infatti emesso un’allerta gialla per maltempo.

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione”, si legge nella nota ufficiale del Ministero degli Esteri, che ha avviato i contatti con le famiglie delle vittime per fornire assistenza consolare.

Le autorità maldiviane hanno aperto un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.