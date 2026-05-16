Sinner batte Medvedev e vola in finale a Roma: domenica sfida Ruud agli Internazionali d’Italia

Roma - Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, superando Daniil Medvedev in una semifinale combattuta e sospesa per pioggia.

Il match, iniziato ieri sera e ripreso oggi, si è concluso con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 per il numero 1 del mondo. Al momento dell’interruzione Sinner era avanti di un break nel secondo set, ma il russo è riuscito a rientrare nel match prima della chiusura finale dell’azzurro.

Domenica Sinner affronterà Casper Ruud, che in semifinale ha eliminato Luciano Darderi, per il titolo nel Masters 1000 di Roma.

Sinner: “Non ho dormito, ora devo recuperare”

Al termine della partita, Sinner ha raccontato le difficoltà legate all’interruzione notturna: “Non ho dormito quasi nulla, ora devo riposarmi. Sono contento e vediamo cosa succede domani”.

Il tennista altoatesino ha poi sottolineato il legame speciale con il torneo romano: “Questo è un campo speciale per me, già dal 2019. L’anno scorso la finale non è andata come volevamo, ci riproviamo”.

Doppio azzurro in finale

Buone notizie anche dal doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale battendo la coppia Skupski-Harrison.