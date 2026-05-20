Scoppia l’estate su mezza Europa: anticiclone in arrivo, temperature oltre i 30°C anche in Italia

Bergamo - Secondo le previsioni di 3Bmeteo, una fase di caldo anomalo è pronta a interessare gran parte dell’Europa centro-occidentale nei prossimi giorni, con l’espansione di un robusto anticiclone subtropicale che dalla Penisola Iberica si estenderà fino alla Scandinavia, coinvolgendo anche l’Italia.

Il meteorologo di 3Bmeteo, Manuel Mazzoleni, spiega che il sistema anticiclonico porterà condizioni di stabilità atmosferica e prevalente soleggiamento su vaste aree del continente, accompagnate da un progressivo aumento delle temperature, con valori anche di 10-12°C sopra le medie del periodo.

Già da metà settimana l’anticiclone inizierà a rafforzarsi tra Spagna e Francia, per poi estendersi entro il fine settimana verso Regno Unito e Europa centrale. Le condizioni di tempo stabile interesseranno gran parte dei territori coinvolti, con un sensibile aumento delle temperature giorno dopo giorno.

In Europa occidentale si prevedono picchi significativi: fino a 36-37°C in Andalusia, 33-34°C a Madrid, mentre in Francia le massime potranno raggiungere i 32-33°C tra Tolosa e le aree centrali. Valori elevati anche più a nord, con punte fino a 30-32°C tra Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Londra all’inizio della prossima settimana.

L’ondata di caldo interesserà anche l’Italia, dove il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali disturbi su Alpi e Appennini. Le temperature sono destinate a salire gradualmente, soprattutto al Centro-Nord.

Entro il weekend, secondo le stime, si potranno registrare valori tra i 28 e i 32°C in Pianura Padana, con punte fino a 31°C a Torino e Roma, 32°C a Milano, 30°C a Bologna, Verona e Firenze, e valori prossimi ai 28-29°C anche su diverse aree del Sud, inclusi Salento e Tavoliere.

A 2000 metri di quota, dopo le recenti condizioni invernali in area alpina, si potranno raggiungere temperature attorno ai 17-19°C, segno del netto cambio di scenario atmosferico.

Le elaborazioni indicano che il picco del caldo potrebbe arrivare tra l’inizio e la metà della prossima settimana, con massime fino a 35°C in alcune zone della Val Padana e valori molto elevati anche nelle regioni centrali e insulari. Successivamente, non si esclude un possibile cedimento dell’anticiclone sul suo bordo orientale, con un graduale aumento dell’instabilità e un possibile calo termico.