Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce al movimento di Vannacci: annuncio a Salsomaggiore Terme

Roma - La deputata della Lega Laura Ravetto ha lasciato il suo partito per aderire a Futuro Nazionale, il progetto politico guidato dal generale Roberto Vannacci.

L’annuncio è arrivato direttamente da Vannacci, che ha dichiarato di accogliere “con grande piacere” Ravetto nel nuovo percorso politico, sottolineandone l’esperienza parlamentare maturata in cinque legislature e i ruoli ricoperti nel corso della sua carriera istituzionale, tra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019.

Secondo quanto riferito, la formalizzazione dell’adesione avverrà giovedì sera a Salsomaggiore Terme, durante l’evento “Guerra e Pace”, appuntamento politico in cui verrà ufficializzato il passaggio.

Vannacci ha concluso esprimendo fiducia nel contributo che Ravetto potrà offrire allo sviluppo del movimento, definendola una figura di “consolidata esperienza” e in grado di rafforzare la crescita di Futuro Nazionale.