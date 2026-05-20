Scampia, crollo nella Vela Rossa durante i lavori di demolizione: evacuazioni e verifiche di stabilità

Napoli - Crollo nella tarda serata di ieri a Scampia, periferia nord di Napoli, dove si è verificato il cedimento del vano ascensore all’interno della Vela Rossa, in Viale della Resistenza. L’edificio è interessato da lavori di demolizione in corso.

L’episodio è avvenuto intorno alle 23. Subito dopo la segnalazione, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito il Centro di coordinamento soccorsi per la gestione dell’emergenza. Non si registrano feriti.

Secondo le prime informazioni, il cedimento ha provocato la caduta di detriti che hanno interessato anche l’area circostante. Per ragioni di sicurezza, alcune famiglie residenti in un edificio attiguo sono state evacuate in via precauzionale.

Le operazioni hanno portato all’allontanamento temporaneo di circa 300 persone, anche se una parte degli sfollati ha già fatto ritorno nelle proprie abitazioni. Restano al momento fuori casa circa 49 residenti, appartenenti a una sola scala dell’edificio, in attesa delle verifiche di sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno cinturato l’area interessata dal crollo e i vigili del fuoco, insieme alla protezione civile, sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei sopralluoghi tecnici per accertare la stabilità degli edifici coinvolti.

La Regione Campania ha confermato che una parte degli evacuati è rientrata dopo il ripristino della fornitura elettrica, mentre altri restano temporaneamente fuori casa a causa dell’impossibilità di accedere in sicurezza agli appartamenti.

Dalle prime testimonianze dei residenti emerge forte preoccupazione per l’accaduto, descritto come un evento improvviso e violento, paragonato da alcuni a un’esplosione o a un terremoto. Le verifiche tecniche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le cause del cedimento e garantire la sicurezza dell’area.