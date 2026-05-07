Rubio incontra Papa Leone XIV in Vaticano: focus su Medio Oriente, Cuba e pace globale

Cdv - Dopo settimane di tensioni tra l’amministrazione di Donald Trump e la Santa Sede, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Il faccia a faccia, definito da fonti statunitensi “amichevole e costruttivo”, si è concentrato soprattutto sui principali dossier internazionali, con particolare attenzione al Medio Oriente, all’Iran, al Libano e alla situazione umanitaria a Cuba.

Secondo una nota del Dipartimento di Stato Usa, durante l’udienza è stata ribadita “la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede” e il comune impegno “a favore della pace e della dignità umana”. La Sala stampa vaticana ha parlato di “cordiali colloqui” e di uno scambio di vedute sui Paesi segnati da guerre, tensioni politiche e crisi umanitarie.

Nel corso dell’incontro non sono mancati momenti simbolici e distesi: il Pontefice ha regalato a Rubio una penna in legno d’ulivo, spiegando che “è la pianta della pace”, mentre il segretario di Stato americano ha donato al Papa un piccolo pallone da football in cristallo, scherzando sul fatto che Leone XIV, originario di Chicago e tifoso dei White Sox, fosse “più un tipo da baseball”.

Rubio ha incontrato anche il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e monsignor Paul Richard Gallagher. Tra i temi affrontati anche la necessità di sostenere il popolo cubano nella difficile fase economica e sociale che sta attraversando.

La visita romana del capo della diplomazia americana proseguirà domani con gli incontri istituzionali a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto.