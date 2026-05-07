Roma, sport e inclusione con il progetto ERECTUS

Alla Regione Lazio il lancio del progetto internazionale “ERECTUS” dedicato a prevenzione e fragilità

Sarà presentato il prossimo 12 maggio 2026, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, il progetto “ERECTUS - Lo sport unisce, la prevenzione protegge”, iniziativa innovativa che punta a mettere al centro della pratica sportiva la prevenzione sanitaria, l’inclusione sociale e il benessere delle persone con disabilità e fragilità.

Il progetto, completamente gratuito, prevede un monitoraggio strumentale della durata di dodici mesi, anche in modalità itinerante, finalizzato alla prevenzione della salute posturale muscolo-scheletrica attraverso la gnatologia posturale e la posturologia odontoiatrica. Un percorso costruito per migliorare la qualità degli stili di vita e garantire maggiore sicurezza nella pratica sportiva.

Particolare attenzione sarà rivolta alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale e alle comunità straniere presenti in Italia, con l’obiettivo di favorire integrazione, partecipazione e pari opportunità.

Il modello proposto si fonda su un approccio scientifico basato su valutazioni preventive e controlli periodici ogni quattro mesi, così da individuare eventuali problematiche prima che possano trasformarsi in infortuni o compromettere il benessere psicofisico degli atleti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra UNIFUNVIC Europa, Fondazione Banca delle Visite – Banca dello Sport e SUMMAE Onlus, insieme a Parlamento Europeo – Ufficio per l’Italia, Federazione Italiana dei Clubs UNESCO e Fondazione Caponnetto – Dipartimento Sport Inclusione e Disabilità.

Alla conferenza interverranno rappresentanti istituzionali, esperti del settore sanitario, sportivo e sociale, tra cui assessori regionali, rappresentanti del Parlamento Europeo, professionisti della salute e atleti paralimpici, con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di sport accessibile, inclusivo e orientato alla prevenzione.



