Romania, drone precipita su un palazzo a Galați: incendio e due feriti lievi

Galati, Romania - Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della NATO, provocando un incendio e il ferimento lieve di due persone. Lo riferisce l’agenzia RBC-Ucraina, secondo cui l’impatto avrebbe causato un’esplosione che ha interessato un appartamento al decimo piano dello stabile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato poco prima delle tre del mattino, in concomitanza con un massiccio attacco condotto dalla Federazione Russa con droni nella regione di Odessa, non lontana dal confine rumeno. Per questo motivo si ipotizza che il velivolo precipitato possa essere di origine russa, anche se non vi sono ancora conferme ufficiali.

I servizi di emergenza rumeni hanno riferito che il drone è caduto direttamente sull’edificio, innescando le fiamme poi domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto.

La vicenda ha immediatamente riacceso le tensioni sul fronte orientale della NATO. Secondo quanto riportato, l’Alleanza Atlantica ha condannato l’episodio definendolo “sconsiderato” se riconducibile alla Russia.

Nel frattempo, sul piano diplomatico europeo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, sottolineando però la necessità di non rallentare anche il percorso dei Paesi dei Balcani occidentali.