Roma, Sinner travolge Popyrin e vola agli ottavi degli Internazionali: derby azzurro con Pellegrino

Internazionali BNL d’Italia

Roma

Roma - Prosegue senza ostacoli la corsa di Jannik Sinner agli, in corso al Foro Italico di. Il numero 1 del mondo ha superato l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking, con un netto 6-1, 6-0, qualificandosi agli ottavi di finale.

Una vittoria mai in discussione, maturata in meno di un’ora di gioco e caratterizzata da grande solidità dell’azzurro, che ha confermato l’ottimo stato di forma sulla terra rossa romana.

Derby italiano agli ottavi

Domani Sinner affronterà Andrea Pellegrino, 155° del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, protagonista a sorpresa dopo il successo su Frances Tiafoe in due set (7-6, 6-1). Si tratta di un derby azzurro che garantirà comunque la presenza di un italiano ai quarti.

Le parole di Sinner

Al termine del match, Sinner ha sottolineato la buona partenza nonostante le condizioni difficili: “C’era abbastanza vento, ma sono partito bene e aggressivo. È speciale giocare a Roma”.

Il tennista altoatesino ha poi commentato positivamente la presenza italiana nel torneo: “È un onore giocare qui, più siamo meglio è”.

Italia protagonista a Roma

Con più giocatori azzurri ancora in corsa, il torneo romano sta confermando un momento particolarmente positivo per il tennis italiano, con Sinner sempre più punto di riferimento del circuito e atteso ora dal derby contro Pellegrino.