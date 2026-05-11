Allerta Hantavirus, 7 casi confermati tra i passeggeri dell’Hondius: quarantene anche in Italia

Roma - L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono sette i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri della nave da crociera Hondius, mentre una donna francese risultata positiva è attualmente ricoverata in terapia intensiva.

Secondo quanto riferito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la paziente avrebbe manifestato i primi sintomi durante il trasferimento a Parigi in aereo.

Quarantene e misure preventive in Italia

In Italia sono stati adottati provvedimenti di isolamento per alcuni passeggeri coinvolti nei contatti a rischio. Tra questi un marittimo 24enne di Torre del Greco, posto in quarantena obbligatoria per 45 giorni con ordinanza del sindaco Luigi Mennella.

Misura analoga anche per un 25enne calabrese, mentre altri due residenti in Italia risultano attualmente in isolamento volontario.

Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e predisponendo ulteriori verifiche sui contatti dei passeggeri coinvolti.

Rischio definito “basso”

Nonostante l’allerta, il Ministero della Salute ha precisato che il rischio complessivo di diffusione dell’infezione resta basso. È comunque in preparazione una circolare informativa destinata a Regioni e uffici di frontiera per aggiornare il quadro epidemiologico e le procedure di prevenzione.

L’hantavirus è una malattia virale trasmessa principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o ambienti contaminati e, in casi rari, può causare forme cliniche gravi.