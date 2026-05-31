Orta Nova, inseguimento nella notte: auto fuori strada, muore un 16enne. quattro giovani feriti

– Tragico incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 80, dove un’auto con a bordo cinque ragazzi è finita fuori strada dopo un inseguimento con i Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe tentato di evitare un posto di controllo delle forze dell’ordine dandosi alla fuga. Durante l’inseguimento, l’auto è uscita di strada in curva schiantandosi contro un guardrail.

Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 16 anni, identificato come Andrea Procaccino, che si trovava sul sedile posteriore. Altri quattro giovani, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono rimasti feriti.

Alla guida della vettura, una Renault Mégane con targa polacca, si trovava un 16enne. L’auto avrebbe accelerato alla vista di un posto di blocco dei Carabinieri, dando origine all’inseguimento terminato con lo schianto.

Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale di Foggia, mentre gli altri tre sono stati medicati all’ospedale di Cerignola e successivamente dimessi.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità.