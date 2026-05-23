Olginate, drammatico incidente sulla SP74: morto un 35enne

Olginate, Lecco - Tragico incidente nella notte a Olginate, lungo la strada provinciale 74 nei pressi del ponte Cantù sull’Adda, in via Lavello.

La vittima è Roberto Manzini, 35 anni, residente nella frazione Beverate di Brivio.

La dinamica dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Volkswagen Golf avrebbe perso il controllo mentre viaggiava in direzione Olginate, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con una Hyundai i30 proveniente dalla direzione contraria.

Lo schianto, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha coinvolto complessivamente due veicoli e due persone.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’automedica e due ambulanze, della Croce Rossa di Valmadrera e della Croce San Nicolò, entrambe in codice rosso.

Per Roberto Manzini non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’impatto.

Un secondo uomo, anch’egli 35enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Rilievi e indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carabinieri di Merate e i vigili del fuoco di Lecco, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le cause dello schianto restano ancora in fase di accertamento.