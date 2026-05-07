New York ascolta Antonio Nesci: il giornalismo come responsabilità e passione

L’intervista condotta da Attilio Carbone su WGBB Radio tra esperienze professionali, radio e futuro dell’informazione

Perugia – Trentatré anni di giornalismo, iniziati tra i banchi di scuola e arrivati fino alla costruzione di un network editoriale digitale diffuso in tutta Italia e all’estero. È il percorso raccontato da Antonio Nesci, editore de La Prima Pagina, protagonista di una lunga intervista andata in onda su WGBB Radio e condotta da Attilio Carbone.

Un racconto che parte dagli anni ’90, quando ancora adolescente Nesci muoveva i primi passi nella scrittura collaborando con testate locali e giornali scolastici. Dalle prime firme sulla carta stampata all’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti nel 2002, il suo percorso professionale si è sviluppato tra radio, televisione e nuove piattaforme digitali.

Nel 2009 nasce La Prima Pagina, progetto editoriale interamente online nato in un periodo in cui il giornalismo digitale in Italia era ancora agli inizi. Una scelta innovativa che negli anni ha permesso alla testata di crescere fino all’ingresso nel circuito Google News e alla costruzione di una rete editoriale diffusa in numerose città italiane.

Nel corso dell’intervista, Nesci ha sottolineato il valore della credibilità nell’informazione moderna, ricordando come il giornalismo debba continuare a mantenere al centro il rispetto dei fatti e dei lettori.

Ampio spazio anche all’apertura internazionale del progetto, con iniziative dedicate alle comunità italiane all’estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, e alla riflessione sulle trasformazioni del mondo dell’informazione.

L’intervento radiofonico si è trasformato così in un racconto umano e professionale che attraversa oltre tre decenni di cambiamenti nel settore editoriale, mantenendo come filo conduttore la passione per il giornalismo e il rapporto con le persone incontrate lungo il cammino professionale.