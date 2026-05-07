Caso Minetti: “Nessuna anomalia emersa finora” dagli accertamenti internazionali

Milano – Proseguono le verifiche nell’ambito dell’istruttoria supplementare legata alla concessione della grazia a Nicole Minetti. Secondo quanto riferito da fonti inquirenti, le prime risultanze non avrebbero evidenziato elementi tali da mettere in discussione il parere già trasmesso al Ministero della Giustizia.

Le indagini, condotte anche con il supporto di Interpol, riguardano verifiche all’estero, in particolare in Uruguay e in Spagna, nell’ambito degli approfondimenti sulla posizione della ex consigliera regionale e del suo compagno.

Nessun elemento ostativo al momento

Stando alle informazioni filtrate, non sarebbero emersi precedenti penali, denunce o procedimenti in corso nei Paesi coinvolti, né elementi nuovi rispetto al quadro già valutato nella fase precedente.

Le fonti giudiziarie precisano tuttavia che le verifiche non sono concluse e che ulteriori riscontri sono ancora attesi nei prossimi giorni.

Il nodo della procedura di grazia

Al centro dell’istruttoria vi è la valutazione complessiva della concessione della grazia da parte del Quirinale, con particolare attenzione alla correttezza delle informazioni raccolte e alla sussistenza dei requisiti richiesti, tra cui l’eventuale percorso di reinserimento sociale dell’ex consigliera.

Secondo quanto riferito, la Procura generale di Milano attende il completamento del quadro informativo prima di esprimersi in via definitiva sull’eventuale conferma o revisione del parere già espresso.

Le verifiche internazionali

Gli accertamenti delegati all’Interpol riguardano anche aspetti amministrativi e personali connessi alla vita privata dell’ex consigliera, tra cui la regolarità di alcune procedure e la situazione familiare del nucleo coinvolto.

In particolare, viene valutato se emergano elementi “ostativi” rispetto alla concessione del provvedimento di clemenza e al percorso di reinserimento dichiarato.

Il contesto mediatico e le reazioni

La vicenda è stata oggetto anche di attenzione giornalistica, in particolare da parte de Il Fatto Quotidiano, che nei mesi scorsi aveva sollevato interrogativi sulla procedura, poi oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della magistratura.

Prossimi sviluppi

Una volta completate le verifiche internazionali, la Procura generale di Milano dovrà esprimere un parere definitivo da trasmettere al Ministero della Giustizia, che a sua volta lo inoltrerà per le valutazioni finali.

Solo a quel punto sarà possibile stabilire se l’istruttoria confermerà l’impianto attuale o se verranno richiesti ulteriori approfondimenti.