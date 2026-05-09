Milano Marittima – “Vip Vibes” arriva al Pineta tra nightlife, creator digitali e intrattenimento

Il format ideato da Giulio Strocchi e Christian Di Pasqua approda nella celebre location della Riviera romagnola con una nuova serata dedicata al mondo social e alla comunicazione contemporanea

Il format “Vip Vibes” approda al Pineta di Milano Marittima con una nuova serata inserita nella programmazione estiva di uno dei locali simbolo della nightlife della Riviera romagnola.

Il progetto, ideato da Giulio Strocchi in collaborazione con il PR bolognese Christian Di Pasqua, continua così il proprio percorso itinerante all’interno del panorama nazionale dell’intrattenimento serale, con eventi ospitati in diverse location italiane.

Titolo dopo titolo, il format sta costruendo una propria identità nel settore degli eventi legati alla socialità contemporanea, mettendo in relazione pubblico, creator digitali, influencer e professionisti del mondo dell’intrattenimento in un contesto fortemente connesso alle dinamiche della comunicazione online.

Negli ultimi mesi “Vip Vibes” ha ottenuto visibilità anche attraverso diverse testate nazionali che ne hanno raccontato sviluppo, caratteristiche e crescita all’interno del panorama della nightlife italiana.

La nuova tappa al Pineta conferma la volontà degli organizzatori di collocare il progetto in location riconosciute e consolidate nel mondo dell’intrattenimento estivo. Il locale di Milano Marittima rappresenta infatti da anni uno dei punti di riferimento della Riviera romagnola, frequentato da personaggi dello spettacolo, influencer e protagonisti del mondo social.

Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, la serata vedrà la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo dei social media e dell’intrattenimento digitale, con la possibile presenza di creator coinvolti anche nelle attività di promozione e comunicazione dell’evento.

Al momento non è stata diffusa una scaletta ufficiale della serata né un programma dettagliato delle attività previste. L’attenzione resta quindi concentrata soprattutto sul concept del format, pensato per offrire un’esperienza dinamica, partecipativa e in linea con le nuove tendenze dell’intrattenimento contemporaneo.

In un contesto sempre più competitivo e caratterizzato dalla crescita di eventi itineranti e serate a tema, “Vip Vibes” prova così a ritagliarsi uno spazio riconoscibile all’interno della nightlife italiana, contribuendo ad arricchire l’offerta estiva della costa adriatica attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni e alle community digitali.