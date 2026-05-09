Internazionali d’Italia, Sinner debutta con una vittoria: Ofner battuto in due set

Roma - Buona la prima al Foro Italico per Jannik Sinner, che conquista il terzo turno degli Internazionali d'Italia superando l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Il numero 1 del mondo ha offerto un debutto solido, controllando l’incontro dall’inizio alla fine contro un avversario capace comunque di giocare una buona partita. A fare la differenza, per l’azzurro, è stato un break per set, unito a un rendimento molto efficace al servizio: Sinner non ha concesso alcuna palla break e ha gestito con sicurezza i momenti decisivi del match.

Per il campione altoatesino si tratta della 29esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, una striscia che eguaglia quella di Roger Federer e che rappresenta la terza più lunga di sempre, a sole due vittorie dal primato assoluto di Novak Djokovic.

Sinner tornerà in campo lunedì contro il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik.